Piazza Affari si muove in territorio positivo, in sintonia con l’Europa (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, dove prevale in clima piuttosto tranquillo, in vista della chiusura di Wall Street per festività. Il deludente dato sulla produzione in Germania è stato compensato dal quindo aumento consecutivo dell’indice Sentix sulla fiducia degli investitori. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +150 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,03%. Tra le principali Borse europee sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dell’1,41%, effervescente Londra, con un progresso dell’1,65%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dell’1,23%. A Piazza ... Leggi su quifinanza

