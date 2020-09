Omceo Roma: “I riconoscimenti ai medici ‘eroi’? Solo chiacchiere” (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA – “A che punto siamo con i riconoscimenti per i ‘medici eroi’ che si sono contraddistinti durante l’emergenza Covid-19? Non bene, fino ad ora solo molte chiacchiere e poca sostanza“. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. Leggi su dire

Roma – “A che punto siamo con i riconoscimenti per i ‘medici eroi’ che si sono contraddistinti durante l’emergenza Covid-19? Non bene, fino ad ora solo molte chiacchiere e poca sostanza”. Risponde cos ...

Omceo Roma: Citrobacter? Infezioni ospedaliere a volte drammatiche

Roma – “Non si tratta di attacchi ai medici, ma di responsabilita’ legate alla dirigenza di determinati reparti. Chiaramente e’ stata fatta una sospensione preventiva del personale, perche’ a livello ...

Roma – "Non si tratta di attacchi ai medici, ma di responsabilita' legate alla dirigenza di determinati reparti. Chiaramente e' stata fatta una sospensione preventiva del personale, perche' a livello ...