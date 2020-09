Olanda-Italia 0-1: decide Barella. Grave infortunio per Zaniolo (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo la delusione del pari interno contro la Bosnia , l' Italia si rimette subito in carreggiata in questa nuova edizione della Nations League . Lo fa battendo l' Olanda 1-0 ad Amsterdam con un gol di ... Leggi su corrieredellosport

pisto_gol : Ola-Ita 0:1 Con un gol di Barella-uno dei migliori- l’Italia batte l’Olanda sul suo terreno: quello del gioco. La… - Inter : ??? | NAZIONALI #Barella in gol in #OlandaItalia! ?????? 90' anche per @ddambrosio ?? - ZZiliani : Non so cosa ne pensa la Gazzetta, ma se nel secondo tempo l’Olanda affianca a Memphis (foto a sinistra) Depay (foto… - ipad952_giorgio : RT @Inter: ??? | NAZIONALI #Barella in gol in #OlandaItalia! ?????? 90' anche per @ddambrosio ?? - mgrb1c : RT @Inter: ??? | NAZIONALI #Barella in gol in #OlandaItalia! ?????? 90' anche per @ddambrosio ?? -