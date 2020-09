Nations League, prima vittoria per l’Italia: ad Amsterdam la decide Barella (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Italia batte l’Olanda 1-0 alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam in questo secondo appuntamento di Nations League. Gli Azzurri di Roberto Mancini sigillano così la vittoria numero dieci nel ventiduesimo scontro diretto con la nazionale Orange grazie alla rete di Barella. Dopo la gara di Firenze contro la Bosnia, il CT italiano scende in campo con un 4-3-3 rivisto: in difesa D’Ambrosio e Spinazzola ricoprono il ruolo di terzini (al posto di Florenzi e Biraghi), mentre in attacco ritorna Immobile affiancato da Insigne e Zaniolo. Il primo tempo del match inizia con un’Italia abbastanza aggressiva e alla ricerca del vantaggio che prova subito a cercare con Immobile, Insigne e Zaniolo con un tentativo in rovesciata. Proprio quest’ultimo a pochi minuti dalla fine dei ... Leggi su sportface

