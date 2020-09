Moderno, antico, sperimentale. E’ il jazz (Di lunedì 7 settembre 2020) Franco D’Andrea la sorpresa? A ottant’anni e una bella carriera di pianista e leader alle spalle? Strano. Eppure. Subito il suo trio New Things è di grande spicco. La tromba di Mirko Cisilino in melodia ritmica assai curiosa e poi in contrappunto bachiano (ma senza fugato) col piano. Tutto con swing morbido – la scansione viene dalla chitarra di Enrico Terragnoli – e creando un clima cameristico pensoso/gioioso. Però niente di classico: c’è il modernismo del jazz, c’è l’antico del … Continua L'articolo Moderno, antico, sperimentale. E’ il jazz proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Lespressionista : @Massimo20_IT @rivolicast @museiincomune @castelliditalia @c_appendino @paoloigna1 @Turismoromaweb @visit_lazio… - danielasanziani : @NanniCobretti Perché l'egiziano antico è diverso da quello moderno? ?? - lisadagliocchib : RT @Numicultura: @NikitaGuardini @ACupOfBooks Sto' leggendo #Cicerone il Processo di Verre , si parla di corruzione, libro antico e allo st… - Ceramiche_Bucci : Lavandino interno verde salvia cristallizzato, esterno naturale. Essenziale, antico e moderno fusi insieme da… - Ceramiche_Bucci : Lavandino interno verde salvia cristallizzato, esterno naturale. Essenziale, antico e moderno fusi insieme da… -

Ultime Notizie dalla rete : Moderno antico Moderno, antico, sperimentale. E' il jazz Il Manifesto “Hospitale – Il futuro della memoria”, il biglietto da visita di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21

L’opera realizzata all’interno dell’Ospedale Vecchio racconta, con disegni e video, la storia di un edificio che ha attraversato le vicende della città nel corso di sei secoli PARMA. L’Ospedale Vecchi ...

Numana, un equilibrio da ritrovare tra mare, turismo e pesca intensiva

«Ecco, dalla finestra in questo preciso momento vedo mio figlio Mario uscire con la sua barca, sta giù calumando. Ha trent’anni ed è il pescatore più giovane di Numana, ha imparato da piccolo ad armar ...

L’opera realizzata all’interno dell’Ospedale Vecchio racconta, con disegni e video, la storia di un edificio che ha attraversato le vicende della città nel corso di sei secoli PARMA. L’Ospedale Vecchi ...«Ecco, dalla finestra in questo preciso momento vedo mio figlio Mario uscire con la sua barca, sta giù calumando. Ha trent’anni ed è il pescatore più giovane di Numana, ha imparato da piccolo ad armar ...