Milan, sabato 12 settembre amichevole contro il Chievo (Di lunedì 7 settembre 2020) Per sabato 12 settembre è prevista l’amichevole tra Milan e Chievo. Si tratta dell’ultimo test dei rossoneri prima dell’importante impegno del 17 settembre, quando gli uomini di Pioli sfideranno lo Shamrock Rovers per il secondo turno preliminare di Europa League. Leggi su sportface

sportface2016 : L'amichevole fra #Milan e #Chievo si giocherà sabato 12 settembre: il 17 il club rossonero si misurerà contro lo… - la_rossonera : La sfida tra Milan e Chievo si disputerà sabato 12 settembre a Milanello e non domenica. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Sabato alle ore 17:00 amichevole con il Chievo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Sabato alle ore 17:00 amichevole con il Chievo - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Sabato alle ore 17:00 amichevole con il Chievo -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sabato

Milan News

per il Milan andrà fatto e la società sicuramente interverrà. Anche sul finire del mercato, in vista del campionato. Intanto, però, per le successive amichevoli contro Vicenza (mercoledì) e Chievo ...MILANO - Daniel Maldini ha scelto la serata giusta per segnare un gol che, comunque andrà il futuro, resterà nella storia del Milan. Il figlio di Paolo e nipote di Cesare ha firmato la sua prima rete ...