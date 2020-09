L’inquinamento atmosferico sta tornando ai livelli pre-Covid (Di lunedì 7 settembre 2020) (foto: Getty Images)Durante il lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19 l’inquinamento dell’aria ha subito una brusca frenata. In molte parti del mondo il fenomeno era addirittura visibile a occhio nudo: come nel caso di Jalandhar, una città nel nord dell’India, da dove la scorsa primavera si poteva osservare la catena dell’Himalaya a 160 chilometri di distanza. Un evento che non si verificava da moltissimi anni, come spiega l’Economist. Il settimanale britannico sottolinea però come questa situazione sia destinata a essere temporanea. Infatti, con la graduale ripresa delle attività in molte parti del mondo, l’inquinamento atmosferico sta ritornando ai livelli precedenti la pandemia. Tenendo conto che questo non dipende esclusivamente ... Leggi su wired

