“Le misure dei suoi attributi”, Franca Leosini e la confessione hot a Selvaggia Lucarelli (Di lunedì 7 settembre 2020) Metti insieme Franca Leosini e Selvaggia Lucarelli ed esce fuori una delle più belle interviste di sempre. La conduttrice di Storie Maledette ha avuto modo di chiacchierare con la giornalista de Il Fatto Quotidiano, raccontando un fatto inedito e un po’ hard. “Le misure dei suoi attributi”, Franca Leosini e la confessione a tinte hard... L'articolo “Le misure dei suoi attributi”, Franca Leosini e la confessione hot a Selvaggia Lucarelli proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

AndreaMarcucci : I #negazionisti si sono riuniti a Roma. In uno Stato di diritto le leggi si rispettano sempre, non possono esserci… - Tg1Raiofficial : Da domani in vigore il nuovo #dpcm che proroga le misure anti #COVID?19 fino al 30 settembre. Resta l'obbligo di… - Alberto_Cirio : #sport @regionepiemonte ha trasmesso a @MinisteroSalute documento predisposto da @juventusfc con misure conteniment… - blogtivvu : “Le misure dei suoi attributi”, Franca Leosini: confessione hot alla Lucarelli - Arabafe : RT @Affaritaliani: Coronavirus, Conte firma il nuovo Dpcm: proroga per le misure già in vigore -