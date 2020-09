L’Arabia Saudita chiede una soluzione per la Palestina (Di lunedì 7 settembre 2020) Secondo l’agenzia del regno Saudita, il re Salman bin Abdulaziz, ha chiesto formalmente agli Stati Uniti di trovare una rapida soluzione per il popolo palestinese. In una telefonata con il presidente statunitense Donald Trump, l’Arabia Saudita ha esplicitamente chiesto agli Usa una manovra pro Palestina, dopo la riapertura del mondo arabo con Israele. Secondo la … Leggi su periodicodaily

