L’Antitrust indaga sul cloud di Google, Apple e Dropbox (Di lunedì 7 settembre 2020) Il cloud (Getty Images)Apple, Google e Dropbox. Sono questi i nomi dei sei operatori del cloud nei confronti dei quali l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha avviato sei istruttorie. L’accusa per Google Drive, icloud e Dropbox è di presunte pratiche commerciali scorrette e/o violazioni della direttiva sui diritti dei consumatori sia da uno per presunte clausole vessatorie incluse nelle condizioni contrattuali. Si tratta di tre dei principali servizi per l’archiviazione di informazioni in cloud e per lo scambio di dati. In particolare, scrive l’Antitrust, “le istruttorie per pratiche scorrette nei confronti di Google e Apple riguardano la ... Leggi su wired

