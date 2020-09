La patata di Godia dà appuntamento a Friuli doc dal 10 al 13 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Molto apprezzati lo Gnocchi Drive e il servizio al tavolo, che hanno consentito di gestire al meglio l’affluenza nel rispetto delle misure contro il Coronavirus. Ora i volontari attendono gli appassionati in via Aquileia dal 10 al 13 settembre Il bel tempo ha aiutato, e la Sagra di Godia può comunque trarre un bilancio positivo di questa edizione 2020 segnata dalle limitazioni ai numeri: sono state oltre 4000 le porzioni di patate, 2500 quelle di frico e oltre 10.000 quelle di gnocchi, di cui circa un quarto ritirate presso lo Gnocchi Drive. E questa modalità ha mostrato di essere apprezzata, soprattutto le domeniche, giornate in cui il pubblico affluito allo Gnocchi Drive è stato sostanzialmente pari a quello della capienza dei posti in Sagra. “Non sono i numeri degli scorsi anni, e non avrebbe potuto essere ... Leggi su udine20

La patata di Godia dà appuntamento a Friuli doc dal 10 al 13 settembre Udine20 Friuli Doc da fare durante l'emergenza coronavirus, si o no: le due anime che dividono la politica udinese

Botta e risposta tra Govetto e Venanzi sull'opportunità di organizzare l'evento in un momento segnato dal ritorno dei contagi del Covid. UDINE. Friuli Doc si o Friuli Doc no durante l'emergenza sanita ...

Sagra delle Patate di Godia 28-30 agosto

Dal 28 al 30 agosto e dal 3 al 6 settembre più di 200 volontari di ogni età vi accoglieranno con gustosi piatti tra cui i famosi gnocchi di patate lavorati a mano, frico, carne alla griglia ed altre s ...

