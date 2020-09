La direzione del Pd approva la relazione di Zingaretti. Passa la linea del sì al referendum (Di lunedì 7 settembre 2020) Si è conclusa la direzione del Pd. approvata la relazione di Nicola Zingaretti. Passa la linea del sì al referendum. ROMA – La direzione del Pd si è conclusa con l’approvazione della relazione di Nicola Zingaretti. Sono 213 i voti a favore del documento del segretario mentre un solo esponente si è astenuto (in sei non hanno preso parte alla votazione). Si sono spaccati i dem sulla proposta di Zingaretti di votare sì al referendum sul taglio dei parlamentari, in programma il 20-21 settembre 2020. Sono 188 gli esponenti che hanno condiviso la linea del Governo e di Zingaretti, 13 i ... Leggi su newsmondo

