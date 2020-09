Inter, oggi il via agli allenamenti: chi sarà ad Appiano. E nei prossimi giorni sono attesi anche Kolarov e Vidal (Di lunedì 7 settembre 2020) La stagione 2020/21 dell'Inter alza ufficialmente il sipario nella giornata di oggi, con la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile fissata da Conte Leggi su 90min

Gazzetta_it : #Inter c'è #Vidal. Oggi si libera, poi vola a Milano. Ecco il regalo che voleva #Conte @FcBarcelona - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? INTER, KANTÉ CON-TE Tutte le notizie ?? - Inter : ?? | COMPLEANNO @ojuliocesar_12 oggi festeggia 41 anni: tanti auguri Acchiappasogni ?? - p_in_algeri : Io voto Benevento. Anche se giocherebbe pochino. Se no anche un anno di B sarebbe formativo. Ad oggi a me non sembr… - PianetaMilan : #Calciomercato #Inter - È fatta per #Vidal: oggi giornata chiave -