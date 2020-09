Il voto sul referendum e la caricatura del popolo (Di lunedì 7 settembre 2020) Tra poco più di due settimane il referendum chiamerà «il popolo» a decidere sul proprio Parlamento. Un Parlamento – non lo scopriamo oggi – ampiamente degradato nella sua composizione antropologico-culturale, e se voteremo No al taglio dei parlamentari non sarà certo perché ne apprezziamo la statura, quanto piuttosto perché convinti che la riduzione del loro numero ne peggiorerà ulteriormente la qualità e il grado di asservimento. Ma che «popolo» sarà quello chiamato a votare? E’ questo il vero – drammatico … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

davidallegranti : Hanno passato anni a dire che Renzi usava il Pd come un taxi e poi arriva Zingaretti, che convoca la direzione nazi… - fattoquotidiano : CONTE SULLE REGIONALI “Comunque vadano il governo va avanti” [di Luca De Carolis] #FattoQuotidiano #edicola… - matteorenzi : In diretta dal Senato, la dichiarazione di voto sul Decreto Semplificazioni - ellieisboringaf : Ricordiamo quando la prof di italiano in 3a media trovò una lyric di fabri fibra con la parola vaffanculo sul mio l… - GennaroIannotti : RT @davidallegranti: Hanno passato anni a dire che Renzi usava il Pd come un taxi e poi arriva Zingaretti, che convoca la direzione naziona… -

Ultime Notizie dalla rete : voto sul Il voto sul referendum e la caricatura del popolo | il manifesto Il Manifesto Elezioni e referendum, in 185 comuni i seggi elettorali fuori dalle scuole: dove si voterà

Il 14 settembre inizia il nuovo anno scolastico in quasi tutte le Regioni, fatta eccezione per qualcuna che ha anticipato la data e qualche altra che ha invece posticipato il rientro in classe. Il pro ...

La surreale discussione sul referendum per il taglio dei parlamentari nella direzione Pd

Quello andato in scena durante la direzione del Partito Democratico è un copione fin troppo logoro, che si è ripetuto tante volte negli ultimi anni. Una riunione per giorni descritta come “decisiva” s ...

Il 14 settembre inizia il nuovo anno scolastico in quasi tutte le Regioni, fatta eccezione per qualcuna che ha anticipato la data e qualche altra che ha invece posticipato il rientro in classe. Il pro ...Quello andato in scena durante la direzione del Partito Democratico è un copione fin troppo logoro, che si è ripetuto tante volte negli ultimi anni. Una riunione per giorni descritta come “decisiva” s ...