“Il mio compagno non è d’accordo”, “dramma” Matilde Brandi: la rivelazione prima del Grande Fratello VIP (Di lunedì 7 settembre 2020) Matilde Brandi è una delle concorrenti ufficiali del Grande Fratello VIP in partenza dal prossimo 14 settembre. Intervistata tra le pagine del settimanale DiPiù, ha confidato che il compagno Marco non è molto d’accordo sulla sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5. “Il mio compagno non è... L'articolo “Il mio compagno non è d’accordo”, “dramma” Matilde Brandi: la rivelazione prima del Grande Fratello VIP proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

