I nuovi barbari (Di lunedì 7 settembre 2020) Matteo Carnieletto Due picchiatori si sono accaniti contro un ragazzino indifeso. L'hanno pestato fino a ucciderlo. I volti de Calci, pugni e gomitate. E sangue, tanto sangue. È la notte tra il 5 e il 6 settembre scorso quando a Colleferro, zona dei Castelli Romani, scoppia una lite. Willy Monteiro Duarte, un ragazzo nato a Roma da una famiglia capoverdiana, sta tornando a casa con alcuni amici quando, in lontananza, assiste al diverbio. Tra i volti sfigurati dall'ira riconosce anche quello di un suo amico. Si avvicina, cerca di fare da paciere ("smettetela, così vi fate male"), ma non c'è nulla da fare: la lite si trasforma in rissa. Succede tutto in una frazione di secondo: Willy crolla a terra. Poco alla volta, mentre il branco infierisce su di lui, il sangue comincia ad appicciarsi sui suoi vestiti. Non riesce a reagire: non può fare nulla per ... Leggi su ilgiornale

Colleferro piange per Willy: lutto cittadino, «come avere perso un figlio»

Sebbene nel suo Antiquarium comunale si conservino reperti dell’Età del ferro e del bronzo, compreso uno splendido e rarissimo mammut, restaurato di recente, Colleferro, teatro sabato notte della barb ...

