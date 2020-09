Festa de L’Unità di Torino, da giovedì al via la versione in tour (Di lunedì 7 settembre 2020) Parte la Festa de L’Unità di Torino in un’insolita versione in tour. Da giovedì 10 settembre fino al 27 settembre saranno varie le aree della città attraversate da incontri e dibattiti che saranno visibili anche su “Spazio aperto web”.“In questa nuova formula, dettata da esigenze di carattere logistico organizzativo che ci permettono una più efficace attenzione alle normative anti Covid, ci accingiamo ad inaugurare la Festa 2020. Una Festa particolare, dopo le difficoltà passate dal nostro Paese e per questo motivo speciale e “coraggiosa”. Ci sposteremo “a tappe” con il pulmino allestito per l’occasione, in ogni “fermata” affronteremo temi che riguardano da vicino la nostra ... Leggi su nuovasocieta

