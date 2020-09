Dl Semplificazioni: Fico, alla Camera esame troppo breve (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 07 SET - "In queste ore la commissione Affari costituzionali sta lavorando al decreto Semplificazione, approvato venerdì dal Senato. Il decreto, con tempi purtroppo eccessivamente ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Dl Semplificazioni: Fico, alla Camera esame troppo breve -

Ultime Notizie dalla rete : Semplificazioni Fico

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "In queste ore la commissione Affari costituzionali sta lavorando al decreto Semplificazione, approvato venerdì dal Senato. Il decreto, con tempi purtroppo eccessivamente stret ...Roma, 06 set 13:34 - (Agenzia Nova) - Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, sottolinea che "il decreto Semplificazioni arriva finalmente alla Camera ma purtroppo, dopo un breve passaggio in com ...