Di Maio: “Non tornerò a guidare il MoVimento 5 Stelle” (Di lunedì 7 settembre 2020) L’intervista di Luigi Di Maio a Rtl 102.5: “Serve una leadership forte”. ROMA – In un’intervista ai microfoni di Rtl 102.5 Luigi Di Maio ha smentito l’ipotesi di un suo ritorno a capo del MoVimento 5 Stelle: “Quando mi sono dimesso a gennaio – le parole del ministro degli Esteri riportato da La Repubblica – ho detto che speravo che le responsabilità potessero ricadere di più sule spalle di più soggetti. Perché in una leadership unica gli altri si deresponsabilizzano. Non sto pensando di candidarmi come leader del partito“. Referendum e Draghi Prosegue la battaglia di Di Maio per l referendum: “Sono fiducioso che i cittadini voteranno Sì. Non si tratta solo di cosi ma è un processo di modernizzazione del ... Leggi su newsmondo

marcocappato : 'Draghi? Era un po' stanchino ma non ci ha fatto una cattiva impressione' (Dichiarazione congiunta di fantasia Conte - Di Maio) - davidallegranti : Di Maio dice anche che serve 'una leadership forte' per i Cinque stelle. E qui ora non si capisce più se è il Pd ch… - Agenzia_Ansa : Di Maio: non penso di tornare capo #M5S #ANSA - vicevongola : RT @LisadaCa: IO NON MI FACCIO PERCULARE DA 'STE MERDE DEL #M5S E #IoVotoNO. LEGGETE BENE! 'Luigi Di Maio incalzato dal giornalista non ri… - ANTEO17 : RT @du00: @Andyesti DI Maio non gli ha risposto, ma io gli avrei risposto: 'Che cazzo c'entra quanto costa lo staff di un ministero?' -

