De Luca: no comment su indagini. (Di lunedì 7 settembre 2020) Ha allargato le braccia senza rispondere il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ai giornalisti che, a Salerno, gli hanno chiesto di commentare l'inchiesta della Procura di Napoli che, ... Leggi su gazzettadisalerno

GazzettaSalerno : De Luca: no comment su indagini. - GazzettAvellino : De Luca: no comment su indagini. - StefanoMaffiol7 : De Luca indagato, allarga le braccia e no comment - infoitinterno : No comment e braccia allargate: così De Luca a chi gli chiede dell'inchiesta - tvoggi : DE LUCA INDAGATO, ALLARGA LE BRACCIA E NO COMMENT Ha allargato le braccia senza rispondere il presidente della Regi… -