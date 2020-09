Coronavirus, nessuna certezza: i test rilevano il contagio anche quando il virus è morto (Di lunedì 7 settembre 2020) Secondo alcuni ricercatori, i test per rilevare il Coronavirus non sono attendibili e porterebbero ad una sovrastima dell’attuale dimensione della pandemia. 1.297 contagiati e 7 morti: sono questi i dati relativi alla giornata di ieri sull’andamento del Coronavirus in Italia. Come informa Repubblica, nelle ultime 24 ore si è verificato però anche un netto calo … L'articolo Coronavirus, nessuna certezza: i test rilevano il contagio anche quando il virus è morto proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

PALERMO - Un dipendente dell’impresa che si occupa delle pulizie dei locali dell’Ars oggi è risultato positivo al Covid-19, a seguito di contatti avuti al di fuori dei locali dell’Assemblea, con sogge ...

(Teleborsa) - Misure anti-Covid-19 prorogate fino al prossimo 7 ottobre. È quanto ha stabilito il premier Giuseppe Conte firmando il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm). Nel ...

