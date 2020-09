Conte intende restare, anche se le Regionali saranno un disastro per i partiti del suo Governo (Di lunedì 7 settembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Forum annuale Ambrosetti, a Cernobbio, blinda il Governo contro una debacle alle prossime Regionali. “Dobbiamo lavorare sul recovery fund”. Sulla stessa linea il Ministro degli Esteri Luigi di Maio. Si vede decisamente più abbronzato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte quando prende la parola al 46° Forum … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

L’intervento di Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano è utile a tracciare la radiografia dello stato di (non) tranquillità del Presidente del Consiglio e del clima che si respira in maggioran ...

Libano, Conte domani a Beirut

Il premier Giuseppe Conte arriva nella notte a Beirut per una visita di qualche ora, che inizierà dal porto della capitale libanese devastata il 4 agosto scorso da una terribile esplosione che ha prov ...

