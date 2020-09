Conferenza stampa Delneri: «Voglio un calcio propositivo, la squadra sarà in grado di soffrire» (Di lunedì 7 settembre 2020) Conferenza stampa Delneri: le parole del nuovo tecnico del Brescia che si è presentato davanti ai giornalisti Gigi Delneri ha parlato in Conferenza stampa davanti ai giornalisti presentandosi come nuovo tecnico del Brescia. Le sue parole. squadra – «Vogliamo proporre un calcio propositivo, bisogna difendere attaccando. Il calcio è accettabile a tutti i livelli, basta che sia organizzato. Penso di fare una squadra organizzata in grado di soffrire». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Palermo, oggi Palazzi in conferenza stampa ForzaPalermo.it LA PRESENTAZIONE DI MISTER LIVERANI E IL MERCATO: IL PUNTO DEL DS MARCELLO CARLI

Parma, 4 settembre 2020 – A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Parma Fabio Liverani, il Direttore Sportivo Marcello Carli ha fatto il punto della situazione in c ...

Gli eventi clou della settimana: fari su BCE ed Eurogruppo

Una settimana scarna di dati macro, quella in partenza oggi, in cui l’appuntamento più importante sarà la riunione della BCE. L’Istituto di Francoforte non dovrebbe apportare modifiche sostanziali all ...

