Colleferro, un amico di Willy: “Li conoscevano tutti. Sono stati autori di altri pestaggi”. Fiori e biglietti dove è morto il 21enne (Di lunedì 7 settembre 2020) Lo avevano già fatto. Marco e Gabriele Bianchi due dei quattro ragazzi arrestati a Colleferro, vicino Roma, con l’accusa di aver ucciso a calci e pugni il 21enne Willy Monteiro Duarte, sarebbero stati autori di altri pestaggi. Lo racconta Alessandro, un amico del ragazzo massacrato di botte per cercato di difendere un amico. “Non si può morire a 21 anni così. Li conoscevano tutti qui quei due fratelli. Da due anni litigano e picchiano con le stesse modalità, Sono stati autori di altri pestaggi. Con uno di loro ho litigato pochi mesi fa perché dava fastidio a un mio amico. ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #WillyMonteiro era un ragazzo d'oro e benvoluto da tutti, gran lavoratore, sognava di indossare la maglia della sua… - HuffPostItalia : Willy ucciso di botte a 21 anni, a Colleferro, perché aveva difeso un amico. Arrestati 4 giovani - repubblica : Colleferro, interviene per proteggere l'amico: 21enne massacrato a morte dal branco. Fermati 4 giovani [di FEDERICA… - ElyCoss : RT @Orraf5: Loro sono 2 dei 5 fascistelli senza cervello e senza onore che a #Colleferro hanno pestato a morte con calci e pugni un ragazzo… - fabiopi1000 : RT @fattoquotidiano: Colleferro, un amico di Willy: “Li conoscevano tutti. Sono stati autori di altri pestaggi”. Fiori e biglietti dove è m… -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro amico

"Eravamo molto amici, frequentavamo da tempo la stessa comitiva. Ero lì davanti, l'ho visto morire. Non potrò mai togliermi la scena dalla testa, non respirava più". A raccontarlo all'Adnkronos è Lore ...Già quattro i giovani arrestati dai carabinieri per l'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne di origini capoverdiane picchiato a morte nella notte a Colleferro, a 50 vicino Roma. Si valuta anche l'aggr ...