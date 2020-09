Cinema in lutto, addio a un grande. Una carriera tra film di successo e premi internazionali (Di lunedì 7 settembre 2020) È morto ieri sera a Praga a 82 anni. Ad annunciarlo su Facebook è stata la moglie Olga e l’assistente di lunga data Mila Rihova. Jiri Menzel, il regista ceco e premio Oscar nel 1967 con “Treni strettamente sorvegliati” e nel 1990 vincitore dell’Orso d’oro al Festival di Berlino per “Allodole sul filo”, oltre a ottenere numerosi altri riconoscimenti a livello internazionale, è morto a causa di una grave malattia che lo aveva colpito nel 2017. “Il nostro amato Jiřinko, il più coraggioso dei coraggiosi. Ieri sera, tra le nostre braccia, il suo corpo ha lasciato il nostro mondo terreno. Siamo stati molto onorati di accompagnarti nel tuo ultimo viaggio. Il tuo amore per me e le nostre ragazze è stato un amore che non definisce condizioni”, ha scritto la moglie sulla sua pagina ... Leggi su caffeinamagazine

