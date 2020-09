Chi è Serena Bortone? Biografia e carriera della conduttrice di ‘Oggi è un Altro Giorno’ (Di lunedì 7 settembre 2020) Serena Bortone condurrà da oggi su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno, ecco chi è la nota giornalista Serena Bortone è una giornalista, conduttrice e autrice televisiva, nota in televisione per aver condotto su Rai Tre Agorà. Da oggi, 7 settembre 2020, sarà al timone di Oggi è un Altro Giorno su RaiUno. La Bortone è nata a Roma l’8 Settembre 1970, non si conoscono molte informazioni sulla giornalista, si sa però che sin da quando era solo una ragazzina sognava già di diventare una giornalista. Il suo primo programma tv lo ha fatto all’età di 15 anni per una televisione privata. Serena Bortone ha fatto il suo ... Leggi su nonsolo.tv

Il DayTime di Rai 1 si riaccende dal 7 settembre e tra il ritorno di tanti storici programmi da Unomattina a Vita in Diretta c’è spazio anche per una novità: dalle 14 dopo il Tg prende il via Oggi è u ...

Miss Teenager Original Italia 2020: la finale

Oggi parliamo di Miss Teenager Original Italia, che nella sua 47a edizione vede la vittoria di Serena Tumbarello, 14 anni di Marsala (Trapani). Serena Tumbarello, Miss Teenager Original Italia 2020. F ...

