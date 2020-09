Camion in panne sulla Pontina, traffico paralizzato verso Roma: 5 chilometri di code (Di lunedì 7 settembre 2020) sulla strada statale 148 “Pontina” il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Roma al chilometro 13,500 (Roma) a causa di un mezzo pesante in avaria sulla rampa di immissione al GRA in carreggiata interna. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

