Calciomercato Juventus, gli effetti del Covid-19: Pogba e Chiesa, colpi rimasti in canna. Dzeko e Suarez… (Di lunedì 7 settembre 2020) Chiesa e Pogba fermi in lista d'attesa, il Calciomercato della Juventus letteralmente congelato dal Covid-19.La pandemia da Coronavirus ha senza dubbio cambiato le cose, le perdite di bilancio registrate da tutte le società d'Europa in quest'ultimo periodo hanno portato ad un sostanziale calo dei fondi monetari, con conseguente arenamento di molte operazioni di mercato.La Juventus mette dunque due colpi in stand-by, i tifosi bianconeri dovranno accettare l'idea di non vedere, almeno per questa stagione, Paul Pogba di ritorno a Torino. Il centrocampista del Manchester United, infatti, sarebbe andato via dai Red Devils soltanto per una cifra pari o superiore ai 100 milioni, una spesa esorbitante, operazione troppo complicata da affrontare in ... Leggi su mediagol

