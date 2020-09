Calcio donne:Azzurre,28 convocate per sfide Israele e Bosnia (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 07 SET - Dopo un'attesa durata sei mesi, tanto è passato dall'ultimo match disputato nell'Algarve Cup, le Azzurre sono pronte a tornare in campo per riprendere il cammino di ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Dopo un'attesa durata sei mesi, tanto è passato dall'ultimo match disputato nell'Algarve Cup, le Azzurre sono pronte a tornare in campo per riprendere il cammino di qualificazi ...

Sassuolo, il nuovo Boga è tra le donne: la 16enne Bugeja dà spettacolo al Ricci

Tesserata giovedì, la maltese ha debuttato con 2 gol strepitosi al Napoli: «Da bimba mi è servito giocare contro i maschi» Il Sassuolo il nuovo Boga potrebbe averlo già in casa, l'unico problema è che ...

