Banchi per La Scuola, Azzolina: in Due Mesi Li Consegneremo (Di lunedì 7 settembre 2020) “Consegnare 2,4 milioni di Banchi è uno sforzo enorme, è ingiusto essere accusati di ritardi. In due Mesi li Consegneremo“. Queste le parole della Ministra Azzolina nel corso della trasmissione “Agorà”. La Ministra poi parla di mascherine: “In Italia se c’è il distanziamento la mascherina al banco si può abbassare“. “Si deve utilizzare nei momenti di dinamicità, quando il ragazzo va al bagno, durante la ricreazione. Nelle situazioni statiche la mascherina si può invece abbassare. Forniremo 11 milioni di mascherine al giorno” conclude. Leggi su youreduaction

“La ripartenza della scuola è un segno di rinascita per il Paese”. Lo ha affermato la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ad Agora’ su Rai3. “Essere accusati di ritardi è ingiusto, in due mesi c ...

