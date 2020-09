Aveva acquistato un iPhone, ma ha ricevuto semolino e concentrato di pomodoro (Di lunedì 7 settembre 2020) La vittima della truffa si era aggiudicata lo smartphone per mille franchi sulla piattaforma Ricardo Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Aveva acquistato un iPhone, ma ha ricevuto semolino e concentrato di pomodoro #ricardo #truffa - vikientofu : Sono morta, l’apice è stato raggiunto quando il mio capo si è reso conto che non aveva acquistato i biglietti del t… - sonoNAPnonITA : Ferlaino ha acquistato Maradona perché sapera che con la passione del popolo napoletano avrebbe coperto le spese. E… - RobertoDorini : @AleLepri @EleLe08 @fiera871123456 @saracino58 Chi ha acquistato tra il 2000 e il 2008 oggi fa un bagno di sangue..… - NoEvilHero : @matteosalvinimi @MariaLu91149151 La Azzolina assieme al nostro amato governo ha saputo spendere una cifra pari o s… -

Ultime Notizie dalla rete : Aveva acquistato

Ticinonline

CD Projekt Red ha ribadito per l'ennesima volta che Cyberpunk 2077 non avrà microtransazioni, invitando a non credere al clickbait. Il single player di Cyberpunk 2077 non avrà microtransazioni. A riba ..."Io credo che sia un passaggio naturale all’interno di uno sviluppo che ha avuto la Roma da quando è stata acquistata da Pallotta, che ha trasformato una realtà più locale in un progetto più internazi ...