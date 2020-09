Atalanta, gioia a Zingonia: al centro sportivo della Dea arriva un sorridente Josip Ilicic! Ora lo sloveno… (Di lunedì 7 settembre 2020) Un raggio di sole lambisce Zingonia.Oggi, lunedì 7 settembre 2020, l'Atalanta ed i suoi tifosi possono finalmente riabbracciare Josip Ilicic. Dopo l'eclissi ed il ritorno in Slovenia per la gestione di seri problemi personali, il trequartista ex Palermo e Fiorentina è finalmente tornato in Italia. Prima tappa per il talento sloveno, il centro sportivo della Dea, dove il ragazzo si è presentato con un rassicurante sorriso che ha riscaldato il cuore di compagni, tecnico e tutti i componenti dello staff orobico. Adesso dopo quasi sessanta giorni di assenza dal rettangolo verde, riprenderà gradualmente ad allenarsi per recuperare progressivamente condizione atletica e confidenza con il campo, nell'auspicio di rientrare a tutti gli effetti a disposizione di ... Leggi su mediagol

