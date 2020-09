A Parma torna il pubblico (Di lunedì 7 settembre 2020) L'esperimento è pienamente riuscito. Riportare mille spettatori in uno stadio, la prima volta dopo il lockdown, non era facile, in una domenica di settembre con trenta gradi e il sole a picco sugli ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Parma torna A Parma torna il pubblico Quotidiano.net Il Parma di Liverani cade alla prima al Tardini: l’Empoli passa 0-2

Alla seconda amichevole il Parma trova la sconfitta. Il Tardini apre al pubblico con poche centinaia di tifosi sugli spalti (primo stadio in Italia a riaprire le porte ai tifosi dopo l’emergenza Coron ...

A Parma torna il pubblico

L’esperimento è pienamente riuscito. Riportare mille spettatori in uno stadio, la prima volta dopo il lockdown, non era facile, in una domenica di settembre con trenta gradi e il sole a picco sugli sp ...

