Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 17:30 (Di domenica 6 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 17.20 MARCO CILUFFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO SEGNALANDO CODE SULLA A1 Roma- NAPOLI PER TRAFFICO ALTEZZA FERENTINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO MENTRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI SONO FORMATE DELLE CODE IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE ALTEZZA RACCORDO SULLO STESSO RACCORDO IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SENZA NESSUNA CRITICITA’ CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA ALTEZZA PALIDORO MENTRE PIU AVANTI PER UN INCIDENTE SEMPRE CODE TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SCENDENDO A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO IL RACCORDO MENTRE SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA IL LIDO ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori Via Etruria ?? fino al #13settembre ?DIVIETO DI TRANSITO tra Piazza Tuscolo e Via Solunto ?I la… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tir in fiamme a barriera Roma Est, autista in salvo Affaritaliani.it