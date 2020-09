Verona-Inter oggi in tv, Serie A femminile 2020/2021: orario e diretta streaming (Di domenica 6 settembre 2020) Verona-Inter è il posticipo della terza giornata della Serie A femminile 2020/2021. Il match tra le scaligere e le nerazzurre è in programma domenica 6 settembre alle ore 20:45 e mette di fronte due delle squadre che devono ancora raccogliere il primo punto: entrambe infatti sono state sconfitte in tutte e due le giornate precedenti. La partita sarà trasmessa in diretta su Inter Tv, oltre che sulla piattaforma Timvision che detiene i diritti di tutta la Serie A femminile 2020/2021. Leggi su sportface

