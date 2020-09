Traffico Roma del 06-09-2020 ore 08:30 (Di domenica 6 settembre 2020) Luceverde Roma una buona domenica e ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa sull’intera rete viaria della capitale attenzione Tuttavia la nebbia banchi segnalata sulla Roma Civitavecchia tra il bivio con la Roma Fiumicino allo svincolo di Cerveteri Ladispoli all’ostiense attenzione a un incidente segnalato in piazza Vittorio Bottego consueta pedonalizzazione festiva per via dei Fori Imperiali deviate per tutto il giorno le linee bus che normalmente vi transitano al Lido di Ostia mercatino domenicale in via delle Repubbliche Marinare chiusa al Traffico tra Lungomare Paolo Toscanelli e via Nereidi e a Cesano iniziano oggi lavori sulle condutture d’acqua in via della stazione di Cesano il prossimo 10 di ottobre si viaggia a senso unico alternato all’altezza di ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscit… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea AV Roma – Firenze in direzione Firenze, dalle ore 11.10 traffico ferroviario… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea AV Roma – Firenze in direzione Roma, dalle ore 13.46 traffico ferroviario tor… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea AV Roma - Firenze (direzione Firenze), dalle ore 16.10 traffico ferroviario t… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma - Napoli AV: dalle ore 19.35 traffico ferroviario tornato regolare in pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 05-09-2020 ore 19:30 RomaDailyNews Perché il Ponte s’ha da fare

L’attraversamento dello Stretto di Messina è una priorità. Si torna a parlare, in modo sempre più insistente, delle modalità di collegamento della regione Sicilia con il continente europeo. L’attrave ...

Interventi sulla E45, limitazioni notturne al traffico

Sulla strada statale 3 bis ‘Tiberina-Itinerario E45’, a partire da domani saranno istituite limitazioni notturne per consentire l’esecuzione delle attività di indagine propedeutiche alla progettazione ...

L’attraversamento dello Stretto di Messina è una priorità. Si torna a parlare, in modo sempre più insistente, delle modalità di collegamento della regione Sicilia con il continente europeo. L’attrave ...Sulla strada statale 3 bis ‘Tiberina-Itinerario E45’, a partire da domani saranno istituite limitazioni notturne per consentire l’esecuzione delle attività di indagine propedeutiche alla progettazione ...