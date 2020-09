Tour de France, vince Pogacar in volata su Hirschi e Roglic (Di domenica 6 settembre 2020) Nella nona tappa del Tour de France, da Pau a Laruns, successo dello sloveno Pogacar in volata. Nella tappa di montagna di oggi, composta da ben cinque salite impegnative, Fabio Aru va subito in ... Leggi su globalist

