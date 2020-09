Tonali al Milan, Cellino: “Conte lo voleva, l’Inter ha sbagliato” (Di domenica 6 settembre 2020) Dalle colonne del Messaggero, il Presidente del Brescia, Massimo Cellino, è tornato sul mancato trasferimento di Alessandro Tonali all’ Inter: ” I nerazzurri hanno sbagliato il modo di agire. Marotta lo voleva e Conte lo adora. I club che si affacciavano venivano respinti proprio perché c’era l’ Inter. Ma anche il ragazzo voleva conoscere il proprio futuro….”. Poi, la scelta di firmare per il Milan: “È la squadra che tifa da quando è bambino. L’operazione con loro mi ha fatto doppiamente piacere che ha dato valore ai soldi. Maldini ha il Dna da Milan e tutti i presupposti per diventare un grande dirigente”. Cellino ha poi chiarito come la cessione di Tonali fosse ... Leggi su sport.periodicodaily

