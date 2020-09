Si esercitava a salvare gli altri, ma lui non ce l’ha fatta: che tragica fine (Di domenica 6 settembre 2020) Tragedia sulle Dolomiti. Un finanziere scelto è morto mentre stava facendo alcune esercitazioni simulando salvataggi in quota. Il suo compito di finanziere scelto, era quello di salvare persone in difficoltà tra le montagne. E la sua ultima esercitazione prima della tragedia, serviva proprio a questo: Sergio Francese era addestrato a salvare gli altri, ed è morto sulle Dolomiti, le sue montagne da sempre. Francese aveva solo 55 anni, era un finanziere scelto di corpo alla Stazione Sagf di Cortina d’Ampezzo e al Soccorso alpino di Auronzo. Ieri era impegnato in un’azione congiunta di esercitazione e si trovava sul versante bellunese delle Dolomiti, alle Tre Cime di Lavaredo. L’incidente ha dell’incredibile dal momento che giornate come queste, Francese ne ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : esercitava salvare IL CORDOGLIO AURONZO «È caduto mentre si esercitava per salvare la Il Gazzettino IL CORDOGLIO AURONZO «È caduto mentre si esercitava per salvare la

AURONZO «È caduto mentre si esercitava per salvare la vita agli altri: alla sua memoria va tutta la nostra riconoscenza e ammirazione». Il governatore del Veneto Luca Zaia ha voluto esprimere la sua v ...

Finanziere caduto sulle Dolomiti, Zaia: eroe del soccorso

Roma, 5 set. (askanews) - "È caduto mentre si esercitava per salvare la vita agli altri, alla sua memoria va tutta la nostra riconoscenza e ammirazione. Nel contempo esprimo la vicinanza mia e dei Ven ...

AURONZO «È caduto mentre si esercitava per salvare la vita agli altri: alla sua memoria va tutta la nostra riconoscenza e ammirazione». Il governatore del Veneto Luca Zaia ha voluto esprimere la sua v ...Roma, 5 set. (askanews) - "È caduto mentre si esercitava per salvare la vita agli altri, alla sua memoria va tutta la nostra riconoscenza e ammirazione. Nel contempo esprimo la vicinanza mia e dei Ven ...