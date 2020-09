“Saresti stato un grande papà”. Ancora sangue sulle strade italiane. Muore Davide, aveva 27 anni (Di domenica 6 settembre 2020) Ennesima tragedia della strada in Italia. Un giovane di 27 anni, Davide Brunetto, è deceduto in seguito ad un impatto fatale tra un’automobile ed una moto a Capaccio-Paestum. La vittima era a bordo dello scooter, quando è avvenuto l’incidente in località Rettifilo. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, sabato 5 settembre. Il 27enne era impiegato presso il mercato ortofrutticolo di Capaccio, in provincia di Salerno, e a breve sarebbe diventato papà. La compagna aspetta infatti un bebè. Lo scontro frontale con la vettura, una Fiat 500X, non gli ha lasciato scampo. Praticamente inutili i soccorsi effettuati dal personale del 118, prontamente giunto sul luogo. I tentativi di rianimarlo sono stati vani e non si è potuto fare altro che constatare il suo decesso. Resta ovviamente da ... Leggi su caffeinamagazine

