Roma, spacca un piatto in testa a un giovane per rapinarlo e lo manda al pronto soccorso: ragazzo in codice rosso (Di domenica 6 settembre 2020) Rapina dalle modalità alquanto anomale, quella avvenuta intorno alle 18 di oggi, 6 settembre, in via Deserto dei Gobi, a Roma, in zona Torrino. Una ragazza si è avvicinata a un giovane – residente della zona – e, all’improvviso, gli ha spaccato in testa un piatto, per poi rapinarlo del portasoldi in oro e dei 300 euro in contanti che conteneva per l’appunto il fermasoldi. La ragazza, dopo il fulmineo colpo, è scappata riuscendo a far perdere le proprie tracce, lasciando la vittima a terra. Il ragazzo è stato soccorso dai passanti, che hanno chiamato il NUE 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane in codice ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Empoli di rigore: Prugna e Glionna stendono la Roma

Roma – Terza giornata di Serie A per la Roma di Bavagnoli, che nell’ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali va a far visita ad un Empoli che nelle prime due giornate ha fatto vedere ottime c ...

L’Italia pareggia 1-1 contro la Bosnia in Nations League

FIRENZE (ITALPRESS) – L’esordio nel gruppo 1 di Lega A di Nations League è amaro per l’Italia. Dopo undici vittorie consecutive, gli azzurri al Franchi di Firenze non vanno oltre l’1-1 (reti di Dzeko ...

