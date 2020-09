Omicidio Marco Vannini: storia, processo e prove contro i Ciontoli (Di domenica 6 settembre 2020) Sono le 3:00 di mattina: un cielo senza stelle veste di un blu intenso la capitale. Un elicottero si leva sopra il Pit di Ladispoli: deve raggiungere il Gemelli. Al suo interno, solo, c’è Marco Vannini, un ragazzo di appena 22 anni. Ha un proiettile che gli sta portando via la vita. È il 18 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Marco_Rizzo : RT @casamacombo: Sono vicina alla famiglia e alla comunità capoverdiana per il brutale pestaggio omicidio di Willy Monteiro Duarte. Si deve… - NoveseM : RT @pmanzo70: L’omicidio di Marco Paciolla, funzionario ONU ucciso perché aveva visto qualcosa che gli ha fatto raggelare il sangue. Gravi… - pmanzo70 : RT @pmanzo70: L’omicidio di Marco Paciolla, funzionario ONU ucciso perché aveva visto qualcosa che gli ha fatto raggelare il sangue. Gravi… - marco_polistina : RT @MannaiaStorta: Omicidio brutale a calci e pugni di un 20enne. I giornali parlano di una rissa finita male, la Rete Antifascista Lazio S… - jacytata : RT @pmanzo70: L’omicidio di Marco Paciolla, funzionario ONU ucciso perché aveva visto qualcosa che gli ha fatto raggelare il sangue. Gravi… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Marco

MeteoWeek

POZZUOLI – Omicidio nella serata di sabato a Pozzuoli dove un uomo è stato freddato in via Cuma Licola. La vittima è un 35enne di Napoli, Marco Di Flora, che al momento dell’agguato era in sella a una ...Si indaga sull’omicidio di Marco Di Flora, il 35enne di Pianura ucciso ieri sera a Pozzuoli. Rimane ancora avvolta dal mistero la morte del pregiudicato avvenuta ieri sera in via Licola Cuma. Le inda ...