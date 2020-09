Multa per guida con cellulare: quando scatta e come farla annullare (Di domenica 6 settembre 2020) Non è certamente la prima volta che parliamo di Multa per guida con cellulare in mano. In effetti, le notizie di cronaca spesso ci raccontano di incidenti stradali dovuti alla disattenzione di chi era immerso in una conversazione via smartphone, ma durante la guida. La legge altresì ci ricorda che le mani debbono essere utilizzate entrambe per tenere saldamente lo sterzo della propria automobile in marcia. Ciò nonostante, può ben darsi l’ipotesi per la quale il conducente Multato per guida con cellulare, decida di seguito di contestare e fare ricorso contro il verbale che indica la violazione alle norme del CdS. Vediamo allora come comportarci in queste circostanze. Se ti interessa saperne di più sul ... Leggi su termometropolitico

SkyTG24 : Il sindaco di #Sutri, Vittorio #Sgarbi, ha emanato un'ordinanza che prevede la multa per chi indossa la mascherina… - fanpage : Multa per chi indossa la mascherina 'senza necessità'. La decisione di Vittorio #Sgarbi - lucaccini_carla : RT @cicciogia: Attesi a Roma 2.000 #negazionisti #covidioti senza mascherina. Che moltiplicati per 400 euro di multa, fa 800.000 euro. Da… - Antonio01836946 : RT @cicciogia: Attesi a Roma 2.000 #negazionisti #covidioti senza mascherina. Che moltiplicati per 400 euro di multa, fa 800.000 euro. Da… - ritalombardo : RT @cicciogia: Attesi a Roma 2.000 #negazionisti #covidioti senza mascherina. Che moltiplicati per 400 euro di multa, fa 800.000 euro. Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Multa per Ricorso per multa tardiva: oltre 90 giorni ClubAlfa.it "Mascherina, ragazzino multato. Paga uno per tutti?"

Gentile lettrice,nelle ultime settimane sono stati tollerati comportamenti del tutto inaccettabili, specie alla luce dell’impennata di contagi a cui abbiamo cominciato ad assistere ormai da qualche te ...

Malegno e Esine, 100 multe in tre mesi ai furbetti dello sporco

Ben cento sanzioni per abbandono di rifiuti sul territorio di sei Comuni della media Vallecamonica da inizio anno. Escludendo il periodo del lockdown, vuol dire che in tre mesi e poco più, quelli esti ...

