Meteo – In arrivo ore burrascose sull'Italia: con forti temporali e grandine (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo il primo step del fine settimana trascorso all'insegna del bel tempo estivo, la Domenica non riuscirà totalmente a seguire il medesimo percorso. L'alta pressione sta nuovamente perdendo di energia sotto la spinta di fresche correnti nord-atlantiche, le quali, a grandi passi, si stanno avvicinando all'Italia. Nelle prossime ore infatti, ci attendiamo un graduale cambiamento su alcuni angoli del Paese dove torneranno a colpire le piogge e i …

