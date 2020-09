L’Ora della Verità 2 ci sarà? Il finale oggi su Canale5 con la risoluzione dell’intricato giallo (Di domenica 6 settembre 2020) L’Ora della Verità 2 non ci sarà. Questo è quello con cui i fan dovranno fare i conti oggi a poche ore dalla messa in onda del finale della prima e unica stagione della serie che in questa settimana ha tenuto gli italiani con il fiato sospeso. Ha fatto il suo debutto domenica scorsa la serie ispirata all’omonimo romanzo di Michel Bussi ma proprio oggi, su Canale5, andrà in onda il gran finale chiudendo il cerchio intorno ai suoi protagonisti, o almeno si spera visto che non ci sarà un seguito. L’Ora della Verità 2 non ci sarà perché la serie è stata pensata come una mini serie e, quindi, in grado di concludersi proprio con il finale in ... Leggi su optimagazine

