Lazio, colpo Muriqi. Morata tenta la Juventus (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA - La tanto attesa fumata bianca è arrivata: la Lazio ha raggiunto l'accordo con il Fenerbache per il passaggio di Vedat Muriqi in biancoceleste. In casa Juventus la nuova idea è quella del ... Leggi su corrieredellosport

Giorgiolaporta : Dopo i 14 milioni di #mascherine mai arrivate, adesso per il #Lazio guidato da #Zingaretti è il turno di 17 milioni… - giornali_it : Lazio, colpo Muriqi. Morata tenta la Juventus VIDEO #6settembre #QuotidianiSportivi #CorriereDelloSport - sportli26181512 : Lazio, colpo Muriqi. Morata tenta la Juventus VIDEO: Trovato l'accordo con il Fenerbache per l'attaccante. I bianco… - Cristia91612203 : @guru_mercato si sta parlando in queste ore di una lazio intenzionata a provare il doppio colpo izzo e kumbulla cosa c'è di vero? - ndl00 : #Izzo e #Kumbulla in pole. La #Lazio riflette sul doppio colpo, certamente molto difficile. -