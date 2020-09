L’atleta trans: «Mi sento donna a prescindere da quello che ho tra le gambe, ma per la società conta solo quello» (Di domenica 6 settembre 2020) Repubblica intervista Valentina Petrillo, atleta transgender. Venerdì, a Jesolo, gareggerà nei 200 ai campionati italiani paralimpici. Sarà la sua prima volta da donna. Finora, infatti, in pista è stata Fabrizio Petrillo, poi si è operata, ha cambiato corpo ed è diventata Valentina. E’ nata a Napoli. «In piazza Ottocalli dove c’è un busto in onore al tenore Enrico Caruso. Mamma casalinga, padre operaio, un fratello di tre anni più grande e io Fabrizio che mi sentivo normale anche se ero diverso perché con la mia amichetta Desireé mi mettevo lo smalto e sognavo di avere il seno. Una pubertà terribile perché già dall’infanzia sentivo che la mia femminilità era soffocata. Ho fatto la comunione con il saio dei ... Leggi su ilnapolista

