Hellas Verona-Gorica oggi in tv | data | orario e come vedere in streaming l’amichevole 2020

Tutto pronto per il fischio d'inizio di Hellas Verona-Gorica, match amichevole in programma a Rovereto. Allo Stadio 'Quercia' alle 17:30 di domenica 6 settembre le due squadre scenderanno in campo in questo test che può fornire molte indicazioni in vista della prima giornata di Serie A che vedrà gli uomini di Juric contro la Roma al Bentegodi. La partita non sarà trasmessa in diretta tv o streaming mentre Sportface.it vi offrirà un live testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

Serie A Femminile 20/21, 3^ giornata: Hellas Verona Inter Official Site Mercato Lazio – Non è ancora sfumato il trasferimento di Kumbulla

ROMA – Ora che la Lazio sembra pronta a far partire Bastos verso la Turchia, si sta per liberare un posto nella retroguardia. I biancocelesti quel posto lo offrirebbero ben volentieri a Marash Kumbull ...

Mercato Lazio – Bastos ai saluti, la Turchia lo attende

ROMA – Fino a qualche mese fa la Lazio sembrava concentrata sull’acquisto di Marash Kumbulla. Il difensore dell’Hellas Verona sarebbe stato un rinforzo d’eccezione per la squadra di Inzaghi. L’albanes ...

