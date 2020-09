F1, GP Italia Monza 2020, Vettel: “Difficile così, ma tentiamo la testa alta” (Di domenica 6 settembre 2020) “C’è tantissimo lavoro da fare, dobbiamo concentrarci sulla macchina e in questo momento vorrei essere in pista, davanti a tutti e non sul fondo della griglia. Ma a volte non puoi scegliere e devi fare i conti con ciò che hai: la situazione è questa e dobbiamo tenere la testa alta”. Sebastian Vettel parla così dopo il ritiro al Gran Premio d’Italia causato da un problema tecnico all’impianto frenante. “È un momento molto difficile per tutto il team, ci troviamo in una situazione complicata e dobbiamo cercare di fare il meglio che possiamo per avere un finale degno di stagione – ha aggiunto il tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1 -. La mia ultima gara in Rosso a Monza? Quest’anno è tutto molto diverso e forse ... Leggi su sportface

SkySportF1 : Mick Schumacher vince Gara-1 del GP d'Italia a Monza!! #SkyMotori #F2 #ItalianGP ???? - ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori sulla griglia di partenza dell'@Autodromo_Monza per dare il via al Gran Premio d'Italia 2020. U… - SkySportF1 : La Ferrari SF1000 in centro a Monza con la realtà aumentata: @matteobobbi spiega il GP d'Italia. VIDEO #SkyMotori… - lucaspartan89 : RT @SkySportF1: Succede di tutto a Monza!! (?? 27/53) ? Leclerc out, brutto incidente, ma il pilota sta bene ? Hamilton investigato per il r… - PePe12763727 : RT @Agenzia_Ansa: #F1: incidente per Leclerc nel Gp d'Italia a Monza. Urto violento contro le barriere, il pilota monegasco sta bene. Entra… -