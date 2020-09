Elezioni: malore in diretta di Arturo Lorenzoni (Di domenica 6 settembre 2020) Si è sentito male mentre partecipava a una diretta facebook Arturo Lorenzoni, il candidato presidente per il centrosinistra, in Veneto. Positivo al covid Lorenzoni, si trovava in isolamento a casa. ... Leggi su tg.la7

